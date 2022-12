CINGOLI - La piccola chiesa dell’Ottocento che si trova a Botontano (fatta costruire da una famiglia cingolana in onore di San Carlo Borromeo) ai margini della strada che dalla località cingolana porta ad Appignano (chiusa da alcuni decenni e puntellata all’interno dopo il sisma del 2016), continua ad essere visitata da ladri e malintenzionati.

C’è chi sfonda la porta ed entra ma dentro ormai da più di vent’anni non c’è più niente se non diversi pali di sostegno che tengono il soffitto, gli ultimi posizionati dopo il terremoto del 2016. Nonostante sia vuota (non ci sono più neanche la campana e le panche, il confessionale e alcuni quadri sono stati portati via dai proprietari della chiesa circa vent’anni fa) c’è chi continua a buttare giù la porta e a frugare all’interno con la speranza di trovare qualcosa ma non ci sono oggetti di valore, ci sono solo tanta polvere, diversi calcinacci e i pali di sicurezza che sostengono il soffitto e il tetto.

I proprietari ad ogni segnalazione (da parte dei residenti che si accorgono per primi) intervengono per ripristinare la porta, ma sono interventi che durano poco poiché c’è sempre qualcuno che prova ad entrare approfittando del fatto che la chiesa è in una zona isolata, dove passano pochissime auto. È una chiesa che viene visitata dai ladri in particolare nei periodi invernali. Anche la recinzione che proteggeva una parte della chiesetta (quella verso il campo attiguo) è stata letteralmente abbattuta.



Attualmente la chiesetta situata nella frazione di Botontano è in condizioni critiche ma i proprietari sono intenzionati a sistemarla nell’ambito un progetto molto più ampio che dovrebbe vedere oltre a questo intervento anche la ristrutturazione di un’altra loro proprietà ubicata nelle vicinanze. Resta dunque da seguire l’evolversi della vicenda.