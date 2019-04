Ladri in canonica: spariscono computer e soldi di tre sacerdoti

di Leonardo Massacesi

CINGOLI - Ladri in azione alla casa canonica della parrocchia di Cingoli, in piazza Giovanni Zucconi: rubate le offerte raccolte durante la benedizione delle case, il denaro personale dei tre sacerdoti e due computer portatili. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per individuare gli autori del furto.Complessivamente tra i danni, il denaro trafugato e i computer, un colpo da alcune migliaia di euro. Tutte le stanze sono state messe a soqquadro, forzati gli armadi e i cassetti chiusi a chiave.