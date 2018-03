Notte di razzie in 4 aziende Locali devastati dai ladri Rubati denaro e computer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Raid ladresco nella zona industriale di Cerrete Collicelli nella notte tra mercoledì e giovedì. Visitate ben quattro aziende: un assalto da 20mila euro se si sommano i danni ai computer e al contante trafugati. I malviventi avrebbero impiegato più di un’ora. E le complesse operazioni di scasso fanno capire che a mettere a segno i colpi sia stata una banda e non un ladro solitario.Ad avere la peggio la Macagi e la Corima. Nella prima azienda (specializzata nella realizzazione di arredi urbani) i malviventi hanno tagliato i fili dell’impianto di videosorveglianza e sfondato sei pareti divisorie rimovibili per passare da un ambiente all’altro nella zona degli uffici. Alla fine si sono portati via un computer e circa mille euro. Alla Corima invece, dove si realizzano macchine agricole, hanno manomesso cinque porte, rubato un computer portatile, poco più di mille euro e 200 dollari. Alla Rao (riparazioni e applicazioni oleodinamica) sono entrati forzando una porta ma non hanno praticamente portato via niente se non alcune cose da mangiare. Invece alla Plm (lavorazioni meccaniche di precisione) hanno forzato tre porte, si sono introdotti nell’ufficio ed hanno messo sottosopra alcune cartelle senza rubare nulla.