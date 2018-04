Da un balcone all'altro con il cavo d'acciaio Ladri acrobati in fuga dopo il primo colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Ancora ladri in azione. Preso di mira il quartiere Cerquatti. Ladri acrobati, almeno in uno dei colpi: per entrare nell’appartamento i banditi si sono lanciati da un balcone all’altro utilizzando un cavo di acciaio. Poi sono saliti al terzo piano e per entrare hanno forzato una finestra; i malviventi hanno messo a soqquadro le stanze e alla fine sono fuggiti con un bottino sostanzioso che si aggira sui 12 mila euro tra denaro e oggetti in oro: praticamente hanno rubato tutti i preziosi della famiglia custoditi in un portagioielli.Il secondo raid, invece, è andato a vuoto, i ladri si son dati alla fuga proprio quando stava rientrando il proprietario: hanno sentito che qualcuno stava parcheggiando la macchina in garage e hanno tagliato la corda. Hanno fatto in tempo solo a rovesciare alcuni cassetti ma non hanno trovato nulla. I colpi sono stati messi a segno sabato tra le 21 alle 22. Quasi sicuramente nel primo caso i ladri hanno aspettato che i proprietari uscissero per mettere a segno il colpo, che è stato scoperto attorno alle 21,45, al rientro a casa del figlio. Il ragazzo è entrato dalla porta principale e una volta all’interno si è trovato davanti agli occhi la casa stravolta con tutte le stanze messe sottosopra, cassetti rovesciati a terra.Sul posto i carabinieri di Apiro che al momento del sopralluogo sono stati chiamati anche dai proprietari della seconda casa. Quello dell’altra sera è il terzo colpo nel giro di un mese: i malviventi hanno preso di mira prima la zona industriale di Cerrete Collicelli (“visitate” cinque aziende), poi il quartiere Trentavisi (svuotati due appartamenti) e l’altea sera è toccato al quartiere Cerquatti. Cresce la preoccupazione tra i residenti dopo questa escalation di furti. L’altra sera qualcuno avrebbe notato una Bmw scura aggirarsi nel quartiere.