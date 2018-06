Si ribalta con l'auto e resta incastrato nell'abitacolo: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Pauroso incidente ieri pomeriggio attorno alle 18.30 lungo la strada che collega località Monnece alla 502, nei pressi della zona industriale di Cerrete Collicelli. Un uomo al volante di una Ford Fiesta di colore rosso nell’affrontare una curva ha perso il controllo dell’auto, che ha sbandato e si è ribaltata. Il conducente, residente nella Vallesina, è rimasto incastrato nell’abitacolo ma non ha mai perso conoscenza. Ha riportato diverse ferite e varie contusioni. È stato necessario il suo trasporto in ambulanza all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. A chiamare i soccorsi due motociclisti che stavano percorrendo la stessa strada. Hanno assistito all’incidente, si sono fermati, hanno chiamato i soccorsi e hanno aiutato il ferito, un trentacinquenne, ad uscire dal mezzo. Era cosciente, aveva qualche ferita e lamentava dei dolori all’addome. Poi sono arrivati i sanitari del 118 dell’ospedale di Cingoli che hanno preso in cura l’uomo. Sul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Apiro e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi di rito. Nessuno altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente.