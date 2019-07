Fuori strada con l'auto, ventenne finisce in una scarpata: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Un giovane di 20 anni perde il controllo della sua auto e finisce in una scarpata, ora è ricoverato all'ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 lungo la Cingolana. Sul posto il 118 e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata, al lavoro per i rilievi di rito. E' intervenuta anche l'eliambulanza.