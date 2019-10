Il parroco don Patrizio si schianta con la Panda e si ribalta sulla Provinciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Tanta paura per il parroco della parrocchia Santa Maria Assunta di Cingoli, don Patrizio Santinelli, coinvolto in un incidente avvenuto a Grottaccia, lungo la strada provinciale 25. Il sacerdote a bordo della sua Panda gialla era proveniente da Macerata, quando si è scontrato con un’altra Panda, di colore nero, condotta da una signora quarantenne del posto che era uscita dal lato opposto della strada. L’utilitaria del sacerdote dopo il violento urto è finita su una fiancata in mezzo alla carreggiata. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Nessuna grave conseguenza, per fortuna, per i protagonisti dello schianto, che si è verificato attorno alle 13.