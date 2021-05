Incidente stradale choc all'altezza di una curva a Cingoli, gravissimo un motociclista

CINGOLI - Terribile incidente stradale questa sera in località Mummuiola, nel territorio del Comune di Cingoli, lungo la strada 502 che porta verso la zona di Jesi. Lo schianto, avvenuto all'altezza di una curva, ha coinvolto una moto e due auto. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 dell’ospedale di Cingoli e la Piros di Apiro. Due persone sono state trasportate all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Si tratta di un giovane in sella alla motocicletta e una delle persone (una ragazza) alla guida di una delle auto, che ha accusato un malore. Il centauro è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 22:42

