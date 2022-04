Schianto con la moto, giovane in eliambulanza all'ospedale di Torrette

CINGOLI - Un motociclista di 33 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto oggi pomeriggio a Cingoli, sulla provinciale 26 Cingoli-Apiro, a pochi metri dal bivio per il Lago di Castreccioni. Il giovane era alla guida di una motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada. Il giovane è stato subito soccorso dagli amici che lo seguivano in moto e che hanno dato l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 dell’ospedale di Cingoli che, dopo aver prestato le prime cure e valutata la situazione, hanno allertato l'eliambulanza. Il giovane è stato quindi trasferito all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 20:36

