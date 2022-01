Il furgone impazzito si ribalta nel campo: muore ragazzo di 25 anni, grave un passeggero

CINGOLI - Tremendo schianto nelle notte a Cingoli: morto un 25enne, gravemente ferito un altro uomo. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 21.30 circa in località Cerrete Collicelli nel comune di Cingoli per un incidente stradale. L’autista di un autocarro con all’interno cinque persone, di nazionalità straniera, per cause da accertare perdeva il controllo del mezzo e finiva fuori strada ribaltandosi nel campo adiacente alla carreggiata. Si trattava di una squadra di operai che era appena stata a cena: i vigili del fuoco di Macerata in collaborazione con i colleghi del distaccamento volontari di Apiro e con l’ausilio dell’Autogrù proveniente dal Comando Vf di Ancona, hanno estratto due persone dalle lamiere del mezzo. Per uno degli occupanti, il ragazzo 25 enne, purtroppo non c'era più nulla da fare. Un suo collega è stato portato dai sanitari del 118 a Torrette in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri di zona.

Ultimo aggiornamento: 08:58

