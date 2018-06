Schianto tra due auto all'altezza di una curva Un 55enne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Paura per un 55enne cingolano alla guida di un furgoncino Fiat che si è scontrato con una Jeep lungo la strada provinciale Cingolana, in località Calandrione. L’uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Al momento del ricovero non era in pericolo di vita. L’altro conducente, invece, non ha voluto essere ricoverato. Sul posto il 118 dell’ospedale di Cingoli e la polizia municipale locale, al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto bloccato per circa quarantacinque minuti. I soccorsi sono stati chiamati da un automobilista. Nell’affrontare una curva i due mezzi si sono scontrati.