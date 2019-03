Un centauro di 61 anni si schianta al crossodromo con la moto da enduro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Un uomo di 61 anni è caduto con la moto da enduro al crossodromo di Cingoli ed è stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto nell'impianto situato in località Chigiano. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti il centauro non dovrebbe essere in pericolo di vita.