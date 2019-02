Ciclista di quarant'anni travolto da un furgone Le sue condizioni sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Un ciclista di 40 anni investito da un furgone: le sue condizioni sono gravi. L’uomo - G. R. le sue iniziali, residente in località Cervidone - è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente si è verificato attorno alle 16.45. Seconda una prima ricostruzione (la dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Apiro che sono giunti sul posto per gli accertamenti del caso), un sessantenne di Cingoli (G.B.) al volante di un furgone, proveniva da San Vittore in direzione Villa Strada.Stava percorrendo la provinciale quando, ad un tratto, mentre era intento a entrare in una stradina, per cause in corso di accertamento, ha travolto il ciclista. Un impatto tremendo.