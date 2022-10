Cingoli, rovinosa caduta con la moto: grave un 41enne, arriva l'eliambulanza

CINGOLI- Grave incidente lungo la provinciale 3, in località San Vittore di Cingoli. Un motocilista di 41 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della due ruote su cui viaggiava ed è finito rovinosamente a terra. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che, viste le condizioni del ferito, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il centauro è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette ad Ancona.