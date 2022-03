Esce di strada e si schianta contro un albero: conducente grave, arriva l'eliambulanza

CINGOLI - Tremendo schianto contro un albero: un uomo di 86 anni portato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette in eliambulanza. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 11 in località Grottaccia di Cingoli, dove un uomo di 86 anni, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo dell'utilitaria che stava guidando: l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. I soccorritori del 118 hanno allertato l'eliambulanza per portare rapidamente l'uomo a Torrette.

Ultimo aggiornamento: 16:30

