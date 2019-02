Schianto frontale choc tra auto e camion, gravissimo un 19enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Incidente choc attorno alle 13 sulla strada statale 502 tra Bachero e Coste di Staffolo. Si sono scontrati una Fiat Punto e un camion della Fileni: ad avere la peggio un 19enne cingolano che era alla guida dell’auto, trasportato in gravissime condizioni in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.Illeso l’autista del mezzo pesante, un macedone ultracinquantenne, da molti anni in Italia, residente nell’Anconetano. Sul posto 118, Piros, carabinieri e vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti.