Dà fuoco alle sterpaglie, a causa del vento a fuoco un ettaro di terreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Dà fuoco a delle sterpaglie ma a causa del vento le fiamme diventano incontrollabili, così l’uomo, spaventato, chiama i vigili del fuoco: sul posto i vigili del fuoco di Macerata e del distaccamento di Apiro (in tutto cinque mezzi e nove uomini). Erano circa le 12.15 quando il cingolano, in località Gabbiano, in un terreno vicino alla strada comunale, stava dando fuoco a delle sterpaglie; improvvisamente le fiamme hanno interessato una vasta zona. Preoccupato l’uomo ha chiamato subito i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento delle lingue di fuoco che avevano già interessato un ettaro di terreno. Dopo circa un’ora e mezza l’incendio è stato domato. Nessuno è rimasto ferito. Solo tanta paura per il cingolano.