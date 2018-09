Schiacciato dal trattore: 32enne grave portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Un 32 enne, residente ad Offagna, è rimasto schiacciato sotto il trattore mentre stava lavorando nelle campagne cingolane, in una azienda agricola in località Tavignano. Il ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. L'incidente si è verificato attono alle 13.20 mentre altre addetti erano intenti a lavorare lungo una vigna. Sul posto il 118 del nosocomio di Cingoli, i carabinieri della stazione locale e la Spresal dell'Area Vasta 2, cioè il dipartimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.