Guardano in tv la partita della Juventus: i ladri saccheggiano le loro case

CINGOLI - Ladri in azione mercoledì sera in due appartamenti in una palazzina a poche centinaia di metri dal crossodromo Tittoni. I proprietari erano usciti, chi per andare a cena dai parenti, chi da amici per vedere la partita Real Madrid-Juventus. Il bottino ammonta a circa 4 mila euro in contanti più monili in oro per un valore di un migliaio di euro.I malviventi sono entrati dalle finestre sul retro delle due abitazioni, in una zona piuttosto nascosta. Probabilmente hanno aspettato che le due coppie uscissero di casa. In uno dei due appartamenti sono stati trafugati 2 mila e 500 euro e alcuni oggetti in oro, mentre nell’altro sono riusciti ad aprire la cassaforte portandosi via 1.500 euro. A dare l’allarme una dei due residenti che attorno alle 21.15 è rientrato ed ha notato che dal parcheggio antistante una macchina stava partendo, una Mercedes Classe C (da un successivo controllo è risultata rubata a marzo a Gubbio) con tre persone a bordo: subito ha avuto un brutto presentimento e quando è entrato in casa è arrivata la conferma che c’erano stati i ladri; la cassaforte era stata aperta, erano spariti i soldi e tutto era stato messo a soqquadro. Immediatamente è stata avvertita anche l’altra coppia, che appena rientrata ha trovato letteralmente il caos: armadi e cassetti svuotati. Sul posto i carabinieri di Cingoli che grazie alla segnalazione della targa dell’auto, in collaborazione con le altre pattuglie in servizio sul territorio provinciale, hanno iniziato a effettuare dei posti di blocco per poter fermare gli autori del colpo. Sembra che quella Mercedes sia stata avvistata nei pressi di Treia. Dunque a distanza di tredici giorni, dopo il raid ladresco ai danni di quattro aziende in attività nella zona industriale di Cerrete Collicelli, i ladri sono tornati a colpire nella parte più alta del paese.