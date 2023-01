CINGOLI - Scatta l’allarme e i ladri fuggono senza rubare niente ma smontano e si portano via la memory card di una telecamera di videosorveglianza. È successo domenica tra le 17 e le 21 in una abitazione tra le località di Lipparelli e Villa Torre, nel territorio del Comune di Cingoli. La residenza presa di mira è una villa di una famiglia residente a Milano che è abitata in diversi periodi dell’anno.

I ladri hanno forzato la porta e appena sono entrati si è attivato l’allarme, che li ha costretti alla fuga. Per eliminare le prove del loro passaggio e non farsi riconoscere hanno portato via la memory card di una telecamera di videosorveglianza installata in casa. L’allarme era collegato con i proprietari che hanno contattato immediatamente i carabinieri della stazione di Cingoli. Subito è stato fatto un sopralluogo da parte degli stessi militari dell’Arma, che hanno accertato che qualcuno era entrato, ma quando sono andati a prendere la memory hanno constatato che il piccolo dispositivo era sparatio. Ma da un primo controllo sembra che all’interno dell’abitazione non sia stato rubato altro. Nella villa, tra l’altro, non ci sono oggetti di valore. Ieri mattina attraverso i social qualcuno ha chiesto se domenica sera in quell’arco di tempo è stata vista una macchina sospetta. Le indagini da parte delle forze dell’ordine, che in quest’ultimo mese hanno potenziato i controlli non solo a Cingoli ma anche nelle frazioni più grandi, sono in corso per individuare i malviventi. Il territorio del Balcone delle Marche dall’ultima settimana di dicembre ad oggi è sotto tiro da parte dei ladri che hanno messo a segno cinque furti in altrettanti abitazioni dislocate, due nel quartiere Trentavisi, due in località Sant’Obrizio, una a Villa Torre. Oltre alla rapina a mano armata compiuta in centro storico in un negozio di elettrodomestici e cellulari: qui il ladro ha sparato un colpo con una pistola a salve, ha rotto la vetrina dei cellulari rubandone due dal valore complessivo di circa 4 mila euro. Le indagini tempestive dei carabinieri hanno portato all’arresto del ladro, un giovane 19enne residente a Filottrano.