Il finestrino è aperto, sparisce una borsetta. La denuncia di un volontario in servizio al centro vaccinale

CINGOLI - Gli rubano la borsa che aveva lasciato in macchina, mentre fa servizio al centro vaccinale di Cingoli. Il derubato è uno dei volontari della Croce Rossa di Cingoli, il quale sabato scorso dopo la pausa pranzo, verso le 14.45 era tornato in servizio per riprendere il turno pomeridiano al centro vaccinale di via Campo Sportivo, una zona centrale molto frequentata, nonché attigua al grande parco giochi “Don Adriano Pennacchioni”.



Niente di valore (il volontario quando è sceso dalla macchina si era portato dietro il portafoglio con i soldi e tutti i documenti personali) solo che la borsa conteneva diversi documenti, elenchi e registri inerenti proprio all’attività che il dirigente sta portando avanti nell’associazione. Il valore della borsa si aggira sui 25 euro. Una miseria. L’auto, una Suzuki Ignis, era parcheggiata a pochissimi metri dal centro vaccinale, e il cingolano aveva chiuso la macchina lasciando però abbassato il finestrino di alcuni centimetri per arieggiare l’interno visto il gran caldo di questi giorni.

Uno spazio fatale che è stato sufficiente al ladruncolo per infilare un braccio all’interno e portarsi via la borsa. Pensava che dentro ci fossero dei soldi, forse, il portafoglio. Invece solo fogli di carta scritti. Alle 18.45, al termine delle vaccinazione il cingolano va a riprendere l’auto e quando apre la portiere si accorge della sparizione della borsa. Che fare? Subito ha fatto un appello su facebook rivolgendosi al ladruncolo di restituire la borsa con il contenuto, cioè i documenti del volontario sull’attività dell’associazione. I posti per far ritrovare la borsa sono tanti, in primis su una delle 150 panchine dislocate lungo i viali alberati. Ripartire da zero e completare tutto il lavoro che era stato fatto e registrato, ci vorranno circa due mesi.

