Va nel bosco in cerca di funghi e trova tre porcini da un chilogrammo l’uno

CINGOLI - Tempo di funghi: c’è chi realizza il sogno della vita trovando tre porcini da circa un chilogrammo l’uno e chi organizza un corso per avere il tesserino per il riconoscimento dei funghi epigei spontaneo, valido per ottenere il patentino per la raccolta funghi. A trovare i tre porcini in un bosco cingolano un f cercatore incallito di funghi del posto, che dopo averli raccolti con la massima cura è subito tornato a casa per farli vedere ai suoi familiari oltre che agli amici.

«E’ una vita che vado a funghi e mai mi è capitato di trovare dei porcini così grandi», ha commentato il cingolano. Per quanto riguarda invece il corso per il riconoscimento dei funghi, sono state aperte le iscrizioni che chiuderanno il 5 novembre. Le lezioni (sette gli incontri serali) si terranno alla sala “Verdi” del Municipio di Cingoli, mentre l’iniziativa è dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. Il modello della domanda si può trovare nei siti internet dell’Unione Montana e del Comune di Cingoli, e negli uffici dell’ente.



