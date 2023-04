CINGOLI - Un tentativo di truffa telefonica («tuo figlio ha avuto un grave incidente, servono 5 mila euro per sistemare la situazione altrimenti per lui saranno guai seri») ha fatto tremare venerdì mattina un cingolano di 73 anni preoccupato anche dal fatto che il figlio all’ora di pranzo non rispondeva alle sue continue chiamate. Immediatamente è andato dai carabinieri per raccontare l’accaduto, chiedendo anche se potevano rintracciare il figlio.

APPROFONDIMENTI LA NOMINA Polizia Stradale, cambio al vertice a Macerata: il commissario Luigi Valentini è il nuovo dirigente



Le forze dell’ordine lo hanno tranquillizzato, spiegandogli che era una truffa messa in atto da malviventi senza scrupoli. E mentre il cingolano stava parlando con i carabinieri è arrivata finalmente la telefonata del figlio, che ha rassicurato il genitore. «Ero dal medico e non potevo rispondere – racconta il figlio del cingolano preso di mira dai malviventi –. Si era fatto tardi, erano circa le 13.30 e mio padre sa benissimo che a quell’ora sono a casa a pranzo, non trovandomi si è subito preoccupato. L’autore della truffa telefonica si era spacciato per un carabiniere, spiegando cosa era successo e che serviva una somma per risolvere la questione. E questo ha gettato nel panico mio padre». Che però non è caduto nel tranello e ha dimostrato grande saggezza.

La denuncia

«Si è recato subito in caserma per denunciare la strana telefonata - prosegue il figlio -. I militari hanno cercato di liberare da timori e ansie mio padre, che era molto frastornato, spiegandogli che era una truffa. Poi, appena sono uscito dal centro medico, l’ho chiamato per tranquillizzarlo».



Su tutto il territorio maceratese in questi ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni di tentativi di truffa arrivate alle forze dell’ordine. Occorre quindi prestare molta attenzione a questa tipologia di reati che si stanno verificando in tutta Italia. Malfattori senza scrupoli cercano di approfittare delle debolezze delle persone anziane e sole per derubarle. Qualsiasi situazione dubbia o sospetta va segnalata prontamente alle forze dell’ordine. Tra l’altro carabinieri e polizia negli ultimi mesi, anche in sinergia con la Diocesi, hanno organizzato diversi incontri per mettere in guardia la cittadinanza. Una strategia finalizzata alla prevenzione pianificata dal prefetto Flavio Ferdani.