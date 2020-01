Ospedale, prosegue la mobilitazione con una fiaccolata

LEGGI ANCHE:

CINGOLI - Dopo il corteo ad Ancona si continua a manifestare per difendere l’. Questa volta il sindaco Michele Vittori e la giunta comunale hanno indetto una fiaccolata (oltre alla cittadinanza sono state invitate tutte le forze politiche) per il giorno dell’Epifania. Partenza alle 18.30 da piazza Vittorio Emanuele II, si proseguirà per corso Garibaldi e usciti dalle mura cittadine il corteo si dirigerà verso l’ospedale percorrendo viale della Carità. Qui ci sarà un sit-in davanti all’ingresso principale del nosocomio cingolano. E già si stanno studiando altre iniziative. «Chiediamo alla Regione che immediatamente adotti il ripristino di tutti i 40 posti letto e la completa funzionalità dell’ospedale di- ha esordito Vittori nel presentare l’iniziativa -. Non è assolutamente accettabile il taglio di 20 posti letto in un ospedale come il nostro». Ad entrare nei dettagli l’assessore alla sanità Filippo Saltamartni. «Noi non ci fermeremo, indipendentemente da chi governerà la Regione - ha precisato –. Il passaggio più che “forzato” all’Area vasta di Macerata non è legato a questioni di bilancio».