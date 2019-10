Si fermano a pranzo dopo la gara e spariscono le preziose bici dal furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Disavventura per tre iscritti al Gs Avis Club Bike di Cingoli che domenica scorsa hanno partecipato a Montalcino alla gara di Granfondo del Brunello, una grande manifestazione ciclistica che ha richiamato tantissimi biker provenienti da tutto il Centro Italia per gareggiare tra boschi e vigneti della provincia di Siena.Finita la gara i tre sono andati a pranzo lasciando prima le rispettive mountain bike nel loro furgone, con il quale erano arrivati e che avevano parcheggiato nelle vicinanze dell’area ristoro. Al ritorno hanno trovato il Fiat Ducato aperto (era stata forzata la serratura) e purtroppo vuoto: le tre mountain bike, per un valore complessivo di circa 13 mila euro, erano sparite. I tre ciclisti sono rimasti sconvolti.