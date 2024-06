CINGOLI - Michele Vittori, candidato sindaco e primo cittadino uscente di Cingoli, è sostenuto dalla lista “Centro Destra civico”.

Quali sono state le motivazioni che l’hanno spinta a scendere in campo?

«Mettermi al servizio della città che amo per farla crescere ancora e recuperare il gap creato dalla pandemia, che ci ha pesantemente colpito. Nonostante questo il mandato amministrativo si è svolto nel rispetto degli obiettivi prefissati, cogliendo anche tante opportunità. Ora vogliamo portare a compimento i numerosissimi progetti, in vari contesti, che abbiamo già avviato».

Quali sono le priorità del suo programma?

«Casa di riposo, asilo nido, nuovi selciati, risanamento delle mura cittadine, riqualificazione dei nove cimiteri comunali, ammodernamento degli impianti sportivi. E in sinergia con gli altri enti preposti la realizzazione del nuovo polo scolastico e l’attuazione del Piano sanitario regionale che prevede per Cingoli un vero ospedale di base con tutti i servizi tra i quali il pronto Soccorso e il ripristino del trattamento per gli acuti. Infine, l’inizio della terza corsia della 502».

La prima cosa da fare se verrà eletto?

«Riprendere il lavoro da dove è stato interrotto, favorendo la continuità con quanto svolto fino ad oggi e garantendo come sempre il massimo impegno. Partiremo con la casa di riposo, il piano degli asfalti da attuare su tutto il territorio e anche con i tanti interventi previsti per gli impianti sportivi».

Come saranno scelti gli assessori?

«Sia l’esperienza che le preferenze ottenute sono importanti elementi ma la scelta definitiva verrà effettuata solo a risultato elettorale ottenuto. C’è la volontà di non disperdere alcuna risorsa, nemmeno le competenze acquisite negli anni da una squadra unita, che si presenta con dei volti nuovi, ma in coerenza con i principi con cui è stata fondata».

Perché l’8 e 9 giugno i cittadini dovrebbero votarla?

«Per non disperdere il programma di rigenerazione del nostro territorio. Faccio riferimento alle opere che ho illustrato prima; anche alla riqualificazione di nuove aree come quella di Porta Pia, e dell’ex tennis. Ma penso anhe alla nuova ciclovia che prevede la ricarica elettrica di auto e moto, ai nuovi percorsi pedonali, alla realizzazione del nuovo mercato coperto che prevede gli uffici comunali per il Coc, al Piano di sviluppo turistico del lago di Castreccioni compreso un info point per l’accoglienza turistica, alla digitalizzazione di una pubblica amministrazione che ascolta i cittadini. È importante sfruttare appieno l'operatività di una squadra consolidata e competente formata da persone serie, preparate e coerenti con gli ideali».