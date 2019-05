Donna 50enne trovata morta vicino alla sua auto al lago di Castreccioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Una donna di 50 anni trovata morta al lago di Cingoli. Il corpo senza vita è stato trovato ieri sera dai familiari intorno alle ore 20 a circa due metri dalla riva. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare l’avvenuto decesso. A Castreccioni sono arrivati anche i carabinieri. Stando a quanto emerso dalle prime indagini, la donna - che si era allontanata da casa poco dopo l’ora di pranzo - si sarebbe suicidata ma per fugare ogni dubbio (al momento del ritrovamento non si escludeva neanche un malore fatale) il magistrato ha disposto l’autopsia.