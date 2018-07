Disperso in Sardegna: Andrea scomparso nel nulla da cinque giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Non si trova da cinque giorni e solo ieri è stata trovata la sua auto la Renault Clio: l’auto era vuota, all’interno solo qualche oggetto appartenente al proprietario, un particolare che ha aggiunto angoscia ad angoscia. Sono proseguite anche ieri le ricerche in Sardegna di Andrea Honorati, il settantanovenne cingolano da qualche tempo domiciliato insieme alla moglie Magda a Porto Rotondo. La Clio è stata trovata in un quartiere periferico della località turistica sarda denominato Li Fureddi, nei pressi del bivio per Tempio Pausania. Qualcuno avrebbe detto di averlo visto proprio lungo questa strada.