CINGOLI - Appassionata e partecipata con oltre 120 persone l’assemblea pubblica che si è tenuta in località Botontano, presso il Circolo Acli, per discutere insieme al sindaco e alla giunta comunale (erano presenti anche i consiglieri comunali di opposizione) sul paventato prolungamento della discarica di Fosso Mabiglia. La forte preoccupazione dei residenti è che anziché parlare del nuovo sito (ancora da individuare dopo nove anni dall’apertura del sito di Cingoli) si sta parlando nelle sedi competenti di un possibile prolungamento dell’attività di quella di Fosso Mabiglia.

Forse per altri quattro anni, ma anche di più considerati i tempi che servirebbero non solo ad individuare il nuovo sito ma anche i tempi per realizzare la nuova discarica. Gli interventi sono stati molto appassionati e il sindaco Michele Vittori ha cercato di rispondere un po’ a tutti. La posizione del sindaco su un eventuale prolungamento?

«Ci opporremo con ogni mezzo legale che abbiamo a disposizione» è stata la risposta del primo cittadino accompagnato all’assemblea dagli assessori e da altri consiglieri della maggioranza. Va ricordato che i precedenti ricorsi del Comune di Cingoli al Tar sono stati tutti respinti. E che Cingoli nell’Ata conta solo il 3%. Per cui il percorso che si dovrà fare non sarà per niente facile e al momento non dà nessuna certezza.

Quasi tutti gli interventi del pubblico hanno evidenziato che l’ipotesi di un nuovo prolungamento non è più un “chiacchiericcio” ma un fatto concreto su cui c’è già chi ci sta lavorando. E una cosa è certa: l’Ata a breve dovrà prendere una decisione perché il 31 ottobre 2023 dovrebbe terminare la proroga data per tenere aperta la discarica altri due anni. O si portano i rifiuti nelle altre discariche provinciali o si punta su Cingoli. C’è stata anche una testimonianza di un’operatrice turistica che ha investito sul territorio aprendo un’attività ristorativa calcolando anche il tempo di vita della discarica che doveva chiudere il 31 ottobre 2021.