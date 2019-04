Cade dopo il salto sulla pista di cross: diverse fratture per il pilota di 16 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Un ragazzo di sedici anni è stato ricoverato ieri sera all’ospedale regionale di Torrette a causa di un incidente avvenuto nel crossodromo Tittoni di Cingoli. Il ferito è un ragazzo di Filottrano e si stava allenando sulla pista quando, dopo un salto nella zona dei “canaloni”, ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente a terra rimanendo sotto le due ruote. Il giovane ha riportato diversi traumi e alcune fratture ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale anconetano. Al momento del ricovero, sebbene in condizioni serie, il 16enne non era in pericolo di vita.