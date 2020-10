Scomparso a 91 anni Costantino Vitali, storico il veterinario per decenni al servizio del territorio

CINGOLI - Città in lutto per la morte del medico veterinario Costantino Vitali (chiamato dagli amici “Quartiero”), 91 anni compiuti lo scorso 18 agosto. Famiglia molto conosciuta e apprezzata. Sempre molto disponibile, in qualunque ora, per ben quattro decenni a disposizione della comunità cingolana e non solo. Si presentava alle chiamate con il sorriso rendendo positivo il rapporto con l’utente.

Cercava sempre di sdrammatizzare. Si era laureato nel 1953 a Camerino, aveva conseguito l’abilitazione nel 1964 e si era iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata nel 1954.

ascia i figli Cecilia, Lucia e Michele. I funerali si svolgeranno oggi alle 14.45 muovendo dall’abitazione dell’estinto verso la chiesa parrocchiale di Villa Strada dove alle 15 si terrà la messa funebre. © RIPRODUZIONE RISERVATA