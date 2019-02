Controlli contro lo sballo del sabato sera. Due ragazzi sorpresi con la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Proseguono a ritmo incessante i controlli dei carabinieri finalizzati a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella notte tra sabato e domenica in azione i militari delle stazioni di Cingoli, Appignano ed Apiro. Una vera e propria task force per passare al setaccio il territorio del Balcone delle Marche. E nell’ambito dell’operazione l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata su un locale dove era in corso una festa con musica. I militari hanno controllato decine di auto ed altrettanti giovani. Proprio nel corso di uno di questi controlli sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti. Denunciati due ragazzi: un 20enne della provincia di Ancona ed un 22enne di quella di Fermo. Stando a quanto emerso dagli accertamenti, il 20enne aveva circa 10 grammi di marijuana e 20 di hashish suddivisi in dosi ed un bilancino di precisione; il 22enne aveva circa 50 grammi di marijuana, una dose di eroina e un bilancino di precisione.