CINGOLI «Le colpe delle non scelte: per il momento paga pantalone, domani i cittadini». È quanto afferma Raffaele Consalvi, esponente del Pd locale e provinciale, nonché capogruppo di opposizione al consiglio comunale di Cingoli. Parliamo dei costi dei rifiuti, che dovranno essere portati fuori provincia, prima a Fermo e poi a Pesaro. Spese maggiori determinate dalla quantità di immondizia che sarà abbancata nei due siti e dal costo del trasporto. Si inizierà tra circa due mesi e mezzo considerato che la discarica cingolana di Fosso Mabiglia è ormai esaurita. Dunque aumenti che andranno a pesare sulle tasche dei cittadini.

La posizione

Consalvi punta il dito contro l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari e l’attuale Sandro Parcaroli «per non aver avuto il coraggio di arrivare all’individuazione del nuovo sito provinciale». Ma vediamo cosa dice l’esponente politico cingolano. «Il Comune di Cingoli nel 2022 – afferma Consalvi – spendeva per il servizio circa un milione e 200 mila euro. Oggi la discarica di Fosso Mabiglia è quasi piena: in 10 anni Pettinari e Parcaroli non hanno avuto il coraggio di trovare un altro sito. Morale della favola, i rifiuti andranno a Fermo e Pesaro e la spesa per Cingoli da qui al 2025 sarà di circa 1.600.000 euro. Per il momento questi aumenti non andranno in bolletta, ma verranno compensati con il bilancio comunale. «Se ci fosse stata più lungimiranza questi 400 mila euro non potevano servire per migliorare i servizi sociali educativi, rivitalizzare il centro storico o incentivare il mondo produttivo e commerciale del nostro Comune? È tutta una questione di scelte». Insomma per altri tre mesi resterà aperto il sito di Fosso Mabiglia, poi i rifiuti della provincia saranno portati a Fermo, almeno per tutto il 2024, con costi aggiuntivi rispetto alla discarica di Cingoli: andando a Fermo i costi aumenteranno di circa il 40%, mentre a Pesaro saranno il doppio. E questo per i prossimi due anni e probabilmente anche di più.