Comitive di motociclisti a velocità folle sulla Statale: pioggia di multe col telelaser

CINGOLI - In queste ultime settimane il passaggio delle moto al Balcone delle Marche è aumentato notevolmente (anche comitive di 15-20 motociclisti) sulla strada statale 502 e spesso capita di vedere anche andature troppo elevate che hanno spinto residenti, ciclisti e pedoni a manifestare lamentele agli organi competenti. Così la polizia stradale ha intensificato i servizi con le proprie di pattuglie tenendo sotto mira (con il telelaser) due punti strategici della 502 che attraversa il territorio cingolano: uno subito dopo Mummuiola e l’altro all’uscita del Foro.

Tante le multe per eccesso di velocità con sanzioni molte elevate. Un paio di settimane fa una ventina di motociclisti sono stati “immortalati” all’uscita del Foro, quasi tutti pizzicati ad una velocità superiore al limite consentito.



Ma anche a Fonte del Piano il giorno dopo di Ferragosto sempre la polizia stradale ha avuto il suo ben da fare facendo moltissime multe a motociclisti e automobilisti.

I due luoghi scelti dagli agenti per il servizio sono due punti critici della 502 pieni di curve e doppie curve, tratti dove i motociclisti si “buttano” come fossero in una pista. E questo comportamento ha spaventato i tanti ciclisti e pedoni che tutti i giorni percorrono i sei chilometri tra il centro abitato di Cingoli e il Foro. Mentre quelli che vengono da Jesi, rallentano sì in località Mummuiola, ma poi iniziano a dare gas, anche qui per circa cinque chilometri prima di arrivare a Cingoli centro.

