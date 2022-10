Colpo lampo in banca a Cingoli, i ladri evitano spicci e bancomat puntando la cassaforte: fuga sull'auto rubata con 20mila euro

CINGOLI - Furto con scasso ieri notte all'agenzia di Villa Strada della Banca del Credito Cooperativo di Filottrano. Bottino da quantificare ma si parla di un colpo di circa 20 mila euro. I ladri per entrare hanno forzato due porte: quella dell'ingresso principale e poi subito dopo una seconda antipanico, e una volta all'interno si sarebbero diretti proprio sulla cassaforte che conteneva le banconote che vengono conteggiate al momento delle operazioni bancarie. Tutto in pochissimo tempo: l'azione sarebbe durata 6/7 minuti.

I malviventi sono andati a colpo sicuro sull'obiettivo tralasciando il bancomat che non è stato toccato, come non sono stati trafugati i rotoli di monete custoditi in un armadietto. La banca anche all'esterno è dotata di telecamere e grazie al sistema di video sorveglianza i malviventi che avrebbero preso parte al colpo sarebbero tre o quatto: arrivati e poi fuggiti su un'auto rubata in provincia di Ancona.