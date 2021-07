Altri due raid dei ladri nelle abitazioni a Cingoli, adesso spunta un’auto sospetta

CINGOLI - Due colpi messi a segno e altri due andati a vuoto (ladri messi in fuga dal rientro anticipato dei proprietari) nelle ultime due settimane in altrettante abitazioni (tutti e quattro avvenuti fuori dalle mura cittadine) stanno creando preoccupazione tra i residenti, decisi ad alzare il livello di attenzione. Tutti colpi effettuati in pieno giorno approfittando dell’assenza dei proprietari.

Ma c’è una macchina in modo particolare che viene segnalata da più parti, vista girare e rigirare nei luoghi dove poi i ladri sono entrati in azione. Si tratterebbe di un’auto di grossa cilindrata, una Bmw scura, vista girare una quindicina di giorni fa a Torrone (qui rubati soldi e diversi monili in oro), località situata sulla provinciale per Filottrano, e a Troviggiano (ladro messo in fuga).



Così come nei giorni scorsi è stata vista transitare anche a Mummuiola e a Fonte del Piano (località lungo la provinciale per Jesi) dove giovedì i malviventi sono entrati in una abitazione (solo qualche spicciolo il bottino), mentre in una seconda casa si son dati alla fuga vedendo una persona che si stava avvicinando all’edificio. Le modalità e i luoghi scelti non sembrano casuali ma studiati: le abitazioni prese di mira (almeno tre casi su quattro) sono risultate sempre al momento vuote e sono attigue a strade provinciali importanti con vari sbocchi che favoriscono la fuga: la strada provinciale 502 per Jesi e sull’altro versante la strada provinciale 111 per Filottrano. Ecco perché è probabile che i banditi che si sono mossi sul territorio cingolano appartengano alla stessa banda che nelle due ultime settimane ha colpito in diverse frazioni di Filottrano con le stesse modalità, riuscendo a compiere una serie di furti nelle abitazioni, anche qui tutti di giorno.

Tornando alle azioni malavitose avvenute a Cingoli, le indagini sono condotte dai carabinieri della locale stazione, intervenuti per i sopralluoghi in tutte e tre le località del territorio comunale. E in questi giorni sono stati intensificati i controlli da parte degli stessi militari dell’Arma, anche nelle ore notturne. Pure l’amministrazione comunale ha predisposto un piano con il coinvolgimento degli agenti della polizia locale al fine di aumentare i pattugliamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA