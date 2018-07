Imprenditore ed ex calciatore stroncato da un malore Un'intera città sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Lutto in città per la morte del 53enne Cesare Bartoloni, imprenditore come suo papà Livio, socio di una ditta nel settore dell’edilizia. Era stato uno dei 18 giocatori della storica squadra della Cingolana ‘82-‘83 che vinse il campionato di Seconda categoria senza sconfitte. Ha vissuto la sua malattia con una straordinaria dignità. Venerdì notte ha avuto un malore e con il 118 è stato accompagnato prima all’ospedale di Cingoli e poi al Carlo Urbani di Jesi, dove ieri mattina è deceduto. La salma è arrivata ieri pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Cingoli e i funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella Collegiata di Sant’Esuperanzio.