Davide morto a 22 anni nel lago, la famiglia vuole l'autopsia: la salma sarà riesumata

MACERATA - Sarà riesumata domani la salma di Davide Baiocco, il 22enne di Fiuminata morto lo scorso 28 giugno nelle acque del Lago Castreccioni di Cingoli. La famiglia del giovane, attraverso un esposto in Procura, ha chiesto di riesumare il corpo del 22enne ed effettuare l’autopsia sulla salma. Davide Baiocco lavorava alla cartiera Fedrigoni di Fabriano ed era originario di Fiuminata.

LEGGI ANCHE:

Non risponde ai familiari, la madre lo trova morto a 34 anni in camera da letto

Lascia la compagna e scompare: 63enne trovato un mese dopo a Roma in stato confusionale e positivo al Covid

Appassionato di pesca, lo scorso 27 giugno aveva raggiunto il bacino artificiale cingolano insieme a un gruppo di altri tre amici; nel pomeriggio di quello stesso giorno si era allontanato da loro per fare un bagno al lago e da quel momento non era più tornato.



L’indomani, le tre persone che erano con lui, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l’allarme. Subito erano scattate le ricerche nel lago dato che i vestiti del 22enne erano stati rinvenuti sotto a un albero non lontano dalla riva.

Dopo circa dieci ore di ricerche – alle quali avevano preso parte i carabinieri, i vigili del fuoco, i sommozzatori, un elicottero dei pompieri e i volontari della Protezione Civile di Cingoli che hanno passato al setaccio in lungo e in largo il lago di Castreccioni - il corpo senza vita del giovane era stato rintracciato a tre metri di distanza dal chiosco Arcobaleno Beach alle 16 di quella tragica domenica. Una notizia che aveva scosso tutta la comunità di Fiuminata - il sindaco Vincenzo Felicioli aveva proclamato il lutto cittadino - e quella maceratese; in centinaia si erano stretti intorno al dolore dei familiari del 22enne e avevano partecipato al funerale di Baiocco che si era svolto il 30 giugno ai giardini di Castello a Fiuminata.

Nei giorni scorsi la famiglia, con un esposto in Procura depositato dall’avvocato Sabrina Carnevali, ha chiesto la riesumazione della salma del giovane per eseguire l’autopsia. L’esame medico legale, su disposizione del pubblico ministero Vincenzo Carusi, sarà effettuato domani in obitorio.