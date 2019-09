Casa inagibile per il sisma: i ladri rubano i risparmi nascosti nel materasso

di Leonardo Massacesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - La casa è inagibile per i danni del terremoto e i ladri non si fanno scrupoli a mettere a segno un furto. Con delle cesoie hanno tagliato la rete di recinzione e hanno percorso diversi metri a piedi prima di raggiungere l’abitazione.Hanno sfondato la porta e una volta all’interno hanno devastato tutto: porte armadi e cassettoni, tagliato perfino un materasso. Consistente il bottino che si aggirerebbe sugli 8 mila euro in contanti, una somma che l’anziano proprietario custodiva sia sotto il materasso che in un paio di cassetti.