Cane ucciso da polpetta avvelenata: scatta l'allarme nelle aree verdi

CINGOLI - Cresce nel territorio cingolano la preoccupazione tra i possessori di cani dopo l’ennesimo avvelenamento di un cane, stavolta è toccato a un animale di proprietà di una famiglia residente nel centro storico. Purtroppo a nulla sono valse le immediate cure all’animale con l’assistenza del veterinario. Le polpette ingerite dal meticcio erano imbottite di lumachicida, un veleno che si utilizza per uccidere le lumache negli orti.Con quello che si è verificato nei giorni scorsi siamo al quarto episodio. Negli altri tre casi fortunatamente i cani si sono salvati. Ecco perchè l’attenzione da parte dei carabinieri e della polizia municipale è diventata in questi ultimi tempi molto più sostenuta, in particolare in quei luoghi più frequentati dai quattro zampe con i loro padroni.