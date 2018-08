Il camion sbanda, rimorchio distrugge l'edicola sacra: è caccia all'autista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI- Alla guida di un camion con rimorchio sbanda dopo aver fatto una curva e con il mezzo pesante va a sbattere su un’edicola. L’incidente è avvenuto in località Botontano, a circa 15 chilometri dal centro di Cingoli e la strada è quella che dalla piccola frazione conduce ad Appignano. Il camionista dopo aver distrutto letteralmente la struttura muraria è ripartito come se niente fosse accaduto. L’edicola sacra, che contiene all’interno un quadretto della Madonna e uno di Padre Pio, è stata costruita nel 1951 in memoria del cingolano Armando Ilari che perse la vita in sella alla sua bicicletta scontrandosi con un motociclista proprio in quel tratto stradale. Da qualche giorno i carabinieri di Cingoli hanno avviato le indagini per individuare l’autore dell’incidente.