CINGOLI - La società di calcio Victoria Strada, la comunità della frazione di Villa Strada e il mondo sportivo cingolano sotto choc per l’improvvisa morte di Feliano Pigliapoco, 60 anni, presidente del sodalizio gialloblù. Il dramma sabato pomeriggio mentre si stava giocando la partita di seconda categoria tra Victoria Strada e Maiolati United.

Dirigente di lunga data, in società dalla sua fondazione (quest’anno ha tagliato il traguardo del venticinquesimo anno di attività), lascia la moglie Michela e i figli Mary e Matteo. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Pigliapoco si è sentito male mentre stava svolgendo una commissione legata all’attività della società: immediati i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto, per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Era l’amico di tutti, uno dei punti di riferimento della società Victoria Strada.

Ha fatto la storia di questo club, presidente tutto fare, grande appassionato, viveva le partite con molto entusiasmo. Imprenditore in pensione, è stato anche uno dei fondatori della Co.Ri.Ma., la nota azienda metelmeccanica che produceva macchine per la raccolta di pomodoro e barbabietole (l’attività era stata avviata a Villa Strada, poi il trasferimento nella zona industriale di Cerrete Collicelli, dove circa dieci anni fa aveva aperto un nuovo stabilimento).

Da ragazzo aveva iniziato a lavorare nella fabbrica di Pietro Barigelli (il padre Roberto ha creato e costruito la prima macchina per la raccolta delle barbabietole) negli stabilimenti di Villa Strada, seguendo il settore acquisti e quello dei ricambi per molti anni. Poi Feliano Pigliapoco, che conosceva molto bene il settore, il mercato e i clienti, con altri soci ha deciso di acquisire il marchio della stessa Barigelli, fondando la Co.Ri.Ma. e continuando a portare avanti una consistente parte delle precedente attività. Azienda che era stata a sua volta successivamente ceduta.