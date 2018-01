Caccia ai furbetti dei contributi post terremoto: sono 20 i casi sospetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - I furbetti del contributo post terremoto, controlli anche a Cingoli. Verifiche in corso per capire se sono state commesse delle irregolarità nei documenti presentati per ricevere, appunto, il richiesto sostegno economico. Siamo nella fase istruttoria.«Sono una ventina i casi che richiedono accertamenti da parte dei carabinieri di Cingoli su cittadini che hanno presentato la domanda per ottenere il contributo per l’automa sistemazione dopo aver avuto la propria casa danneggiata dal sisma e, dichiarata inagibile, si sono trasferiti in altri locali abitativi».E’ quanto ha precisato il sindaco Filippo Saltamartini sui contributi per il sisma che l’ente municipale sta erogando a più di un’ottantina di famiglie (complessivamente circa 250 cittadini). «Le indagini sono in corso e sono iniziate già le convocazioni - continua il primo cittadino di Cingoli - A breve dovrebbe terminare la fase istruttoria e poi tutte le documentazioni (caso per caso, secondo l’importo di ogni richiesta) verranno inviate per competenza alla Prefettura e anche alla Procura della Repubblica». Ci sarebbero già situazioni sospette passate sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.