Bambino di due anni cade da uno scivolo all'acquapark E' grave al Salesi

CINGOLI - Cade da uno scivolo battendo la testa a terra: un bambino di due anni ieri mattina è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona dove è ora ricoverato in gravi condizioni. Spavento e molta preoccupazione ieri attorno alle 9 all’Acquaparco Verde Azzurro per la caduta di un bimbo di due anni da uno scivolo a chiocciola (un gioco posizionato a terra in un piccolo parco tra due piscine) da un’altezza di circa un metro e mezzo battendo la testa sotto gli occhi dei genitori che non sono riusciti a bloccare il loro piccolo prima dell’impatto sul pavimento. Non è caduto in acqua ma sulla terra ferma. Il piccolo è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Al momento del ricovero era cosciente.