Bambina cade in un pozzo a Cingoli: grande intervento dei vigili del fuoco

CINGOLI - Momenti terribili, disperazione poi il sollievo. Una bambina cade in un pozzo, recuperata dai vigili del fuoco. Un vero e proprio choc quello vissuto intorno alle 12.30 a Cingoli, nella frazione di Troviggiano. Sul posto, insieme ai pompieri anche i sanitari del 118 con la bimba - volata per diversi metri - che sarebbe cosciente e in buone condizioni di salute. E' stata portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. A Cingoli sono intervenuti anche i carabinieri.

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO