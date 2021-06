Un anziano di 85 anni si allontana da casa a Civitanova, trovato dopo due giorni a Cingoli dai carabinieri

CINGOLI - I carabinieri di Cingoli hanno notato una persona anziana girovagare per la strada, sprovvista di documenti d’identità. L’uomo è stato fermato e i militari hanno notato subito che era in uno stato confusionale e necessitava di acqua e cibo. E' stato immediatamente accompagnato in caserma, dove i carabinieri lo hanno fatto bere e mangiare. Dopo un lungo colloquio l’anziano ha rivelato il proprio nome e così i militari hanno scoperto che si trattatava della persona di 85 anni scomparsa due giorni fa da Civitanova, allontanatasi spontaneamente dalla propria abitazione. I familiari avevano presentato la denuncia di scomparsa al commissariato della polizia di Civitanova. Sono stati contattati gli stessi i familiari dell’uomo, che lo hanno riportato a casa.

