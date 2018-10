Un uomo trovato morto nel lago di Castreccioni L'ipotesi del suicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Tragedia al lago di Castreccioni. Attorno alle 13.30 è stato recuperato in acqua il cadavere di un uomo. La vittima è un 88enne di Cingoli. L'anziano questa mattina alle 9 era partito proprio per andare al lago. Ha parcheggiato l'auto e si è diretto lungo un sentiero laterale che porta in acqua. A ritrovare il corpo i vigili del fuoco di Apiro, il recupero effettuato dai sommozzatori. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un suicidio. Sul posto anche i carabinieri, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.