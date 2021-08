Addio Luisa, amata e benvoluta da tutta la frazione. Domani mattina i funerali della donna travolta e uccisa da un’auto

CINGOLI - Dolore e cordoglio a Grottaccia di Cingoli di un’intera comunità per l’improvvisa morte di Luisa Rubini (conosciuta da tutti come Edda), l’85enne investita da un’auto mentre attraversava la strada per ritornare a casa.

Ieri nel primo pomeriggio la salma è stata consegnata ai familiari per consentire di celebrare il funerale che si terrà domani alle 9.30 al Santuario della Beata Vergine di Lourdes della frazione cingolana. Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata al cimitero di Troviggiano. Tutto si è consumato in pochi secondi venerdì nel tardo pomeriggio sulle provinciale 25, la strada che attraversa il centro abitato di Grottaccia: la donna dopo essere andata da alcune amiche che abitano al di là della strada, stava ritornando alla sua abitazione quando è stata travolta e uccisa da un’auto

