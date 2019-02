Addio Andrea, 46 anni, geometra con la grande passione per la moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Città sotto choc per la morte del geometra 46 enne Andrea Pesaresi, residente a Colle San Valentino, uno dei quattro soci da circa dieci anni dello Studio Tecnico Fmb Servizi di progettazione e consulenza tecnica con sede in Via Sant’Esuperanzio. Uno studio in attività sul territorio da più di sessant’anni. Papà di due bambini, lascia la moglie, la mamma e la sorella.Il male che aveva preso il sopravvento alcuni mesi fa non gli ha dato scampo Pesaresi è deceduto all’ospedale di San Severino Marche dopo aver lottato con tutte le sue forze, sempre assistito dai suoi familiari, contro la malattia.Andrea Pesaresi era un professionista preparato e puntiglioso nel lavoro, molto conosciuto nel settore dell'edilizia. Appassionato di moto, amava fare delle escursioni su due ruote insieme ai suoi amici. Da questa mattina alle 9.30 la camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato di Villa Strada, mentre i funerali saranno celebrati domani mattina alle ore 10 nella Collegiata di Sant’Esuperanzio.