Approfitta dell’amica insegnante per adescare le sue alunne su Fb

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CNGOLI - Adescava bambine su Facebook spacciandosi per loro coetaneo. Nei guai un 51enne di Cingoli. I fatti risalgono a quattro anni fa. Nel febbraio del 2014 le due bambine finite nel mirino non avevano ancora 12 anni. In base a quanto ricostruito dalla Dda di Ancona, l’uomo all’epoca quarantasettenne aveva trovato le due bambine perché sul social network avevano l’amicizia con una insegnante con cui anche lui aveva l’amicizia.Grazie a quel contatto comune (la donna assolutamente mai avrebbe potuto immaginare quello che poi sarebbe accaduto) il cingolano aveva richiesto l'amicizia prima a una e poi all’altra bambina.Nell’iniziale conoscenza si sarebbe spacciato per un loro coetaneo o comunque un bambino poco più grande e avrebbe iniziato a inviare loro numerosi messaggi. Il tenore era più o meno questo: “Dai, dai, hai paura di parlare con me?”, “Ma a te non ti pace baciare?”, “Non esci più?”, “Cosa sognerai questa notte?”. Domande condite qua e là da lusinghe del tipo: “Sei carina”, “Hai un bel viso”, “Hai dei begli occhi e una bella bocca”, “Ti penso”. Ma quei messaggi insistenti su Facebook, alla fine sono venuti alla luce.